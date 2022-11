Sensation! Rune ringt Djokovic im Finale nieder

Sensation beim Masters in Paris-Bercy: Tennis-Jungstar Holger Rune hat seinen Siegeszug beim ATP-Masters-1000-Turnier mit dem Titel gekrönt! Der 19-jährige Däne besiegte am Sonntag im Finale Novak Djokovic mit 3:6, 6:3 und 7:5 und feierte seinen dritten Titel auf der ATP-Tour. Damit zieht er am Montag auch erstmals in die Top-10 der Weltrangliste ein. Finalgegner Djokovic ging hingegen nach 13 Siegen in Folge wieder als Verlierer vom Platz und verpasste seinen siebenten Pariser Masters-Titel.