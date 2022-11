Zahlt sich für SPÖ-Chef Wechsel in Regierung aus?

Am Donnerstag, 10. November, in der Landtagssitzung ist es so weit, Michael Lindner folgt Birgit Gerstorfer nach der Übernahme der SPÖ-Führung auch in der Landesregierung nach. Doch zahlt sich das überhaupt aus, vom allumfassenden Klubvorsitz im Landtag in ein machtpolitisch ziemlich enges Regierungsressort zu wechseln, das nach der Wahl vor gut einem Jahr um seine tragende Säule gebracht wurde? Geblieben ist das Gemeinderessort. Spannend wird es gewiss in den Ressortbereichen Kinder- und Jugendhilfe sowie Jugendschutz.