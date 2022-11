Doch keine Halle! ÖFB muss in Aspern einsparen

Österreichs Fußball-Bund hat die Pläne zur Errichtung des schon lange ersehnten Trainingszentrums in Wien-Aspern vorangetrieben. Nach einer außerordentlichen Präsidiumssitzung am Freitag in Wien schrieb der ÖFB von „weiteren Konkretisierungsschritten“, die mit überwiegender Mehrheit beschlossen worden seien. Doch ein Spielfeld in der Halle fällt den gestiegenen Baukosten zum Opfer.