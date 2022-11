Baby aus Wien zurück ins Leben geholt

„Ich habe mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmt“

Während einige der „Bim“-Passagiere zwar den Notruf wählten, aber dennoch tatenlos zusahen, nahm ein couragierter Insasse sein Herz in die Hand. „Ich habe mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmt. Die Mutter hat versucht, dem Kind etwas zu trinken zu geben, und hat festgestellt, dass das Kind keinen Schluckreflex zeigte und nicht mehr atmete“, so der in Halle wohnhafte Hannes D. im Interview.