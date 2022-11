SV Ried gegen Austria Klagenfurt - ab 17 Uhr LIVE

Nach drei Spielen ohne Niederlage mit Siegen über Rapid und den WAC verlor Ried zuletzt bei Sturm Graz knapp 1:2. Trainer Christian Heinle, der nach dem schlechten Saisonstart schon unter Druck gestanden war, zeigte sich überzeugt, dass man sich vor allem in der zweiten Hälfte dennoch gut verkauft und ergo vor allem Selbstvertrauen mitgenommen habe. „Dieser Auftritt stimmt mich positiv für die nächsten Wochen“, erklärte der 37-Jährige, der „ein gutes Gefühl in die Winterpause mitnehmen“ will.