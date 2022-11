Nordkorea mobilisierte 180 Kampfflugzeuge

Artilleriegeschosse landeten in Pufferzone

Nordkorea hatte die Spannungen in der Region in den vergangenen Tagen mit mehreren Raketenstarts angeheizt. In der Nacht zum Freitag schoss Pjöngjang zudem Artillerie-Sperrfeuer auf die „maritime Pufferzone“ im Seegebiet zwischen den beiden Ländern ab. Dem südkoreanischen Militär zufolge feuerte Nordkorea 80 Artilleriegeschosse ab, die in der Pufferzone landeten.