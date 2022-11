Rekord am Arbeitsmarkt: 218.000 offene Stellen

Die Zahl der offenen Stellen in Österreich ist im dritten Quartal auf ein Rekordhoch gestiegen. 218.100 Arbeitsplätze waren unbesetzt - so viele wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2009, so die Statistik Austria am Freitag. Gegenüber dem dritten Quartal des Vorkrisenjahres 2019 entspricht dies einer Steigerung um nicht weniger als 70 Prozent. Die meisten offenen Stellen gab es im Dienstleistungssektor, wo 130.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht wurden.