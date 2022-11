Erfolgsrezepte unserer privaten Pharma-Multis

Flexibilität und Top-Leistungen in Nischen sichern auch Sigmapharm stetiges Wachstum. Die von den Gründern in eine Stiftung eingebrachte Firma (Umsatz 30 Mio €) in Wien und Hornstein/Burgenland „ist ein europaweiter Player, und in Österreich gibt es wohl niemanden, der nicht schon von uns etwas in Ohr oder Nase gehabt hat“, schmunzelt Geschäftsführer Bernhard Wittmann.