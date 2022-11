Scholz in Peking: Lange Tische, keine Handshakes

So begrüßte Xi Scholz zwar ohne Maske - es gab aber keinen Handschlag. Die beiden saßen sich an zwei lang gezogenen Tischen mit Abstand gegenüber. Scholz und seine Delegation bewegen sich in einer hermetisch abgeriegelten „Blase“, deswegen ist die Visite mit elf Stunden auch so kurz wie keine deutsche Kanzler-Reise nach China zuvor. Seit Beginn der Pandemie vor knapp drei Jahren ist der deutsche Kanzler der erste Regierungschef der Gruppe der großen Industrienationen (G7), der China wieder besucht.