Zittern um Bischofberger: Saison-Aus droht!

Der einzige österreichische Trainer in der ICE-Liga ist bei Pustertal im Amt – mit Philippe Horsky, der ja von 2000 bis 2008 am Wörthersee gespielt hat. Die letzten sieben Jahre war der Wiener (unterbrochen von einer Saison in der Schweiz) in Schweden im Nachwuchs und in der 2. Liga als Coach tätig – heuer im Sommer holte ihn Pustertal als „Co“.