Martinigansl: „Teuerung nur bei Importware“

Martini ist ja im Burgenland eine zusätzliche Jahreszeit. Daher ist es uns heuer besonders wichtig, auf die aktuelle Preissituation aufmerksam zu machen“, meint Niki Berlakovich, Präsident der Landwirtschaftskammer am Hof der Familie Resch in Litzelsdorf. War der Preisunterschied zwischen importierten und den einheimischen Gänsen in den Jahren zuvor noch relativ hoch, so hat sich das Blatt heuer gewandelt.