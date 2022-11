Englischer Doppelmörder gestand unfassbare Taten

Ein verurteilter Doppelmörder und Sexualstraftäter mit nekrophiler Neigung in England hat weitere Taten aus einer Serie von Übergriffen auf Leichen gestanden. Insgesamt soll der zu lebenslanger Haft Verurteilte sich an den leblosen Körpern von mehr als 100 Frauen und Mädchen vergangen haben. Zugang zu verschiedenen Leichenhallen in den Grafschaften Sussex und Kent hatte sich der 68-Jährige durch seinen damaligen Job als Elektriker verschafft.