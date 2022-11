Bub (3) stürzte aus Fenster im ersten Stock

Der dreijährige Bub aus dem Bezirk Kirchdorf kletterte am Mittwoch gegen 13.30 Uhr im 1. Stock eines Einfamilienhauses im Bezirk Kirchdorf auf die Fensterbank und öffnete das geschlossene Fenster. Dabei dürfte sich das Kind an das Fliegengitter angelehnt haben, welches dem Druck nicht standhielt und in der Folge riss. Der Dreijährige stürzte aus einer Höhe von 3,85 Meter auf die darunter befindliche Terrasse und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.