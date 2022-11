Chinas Raumstation nun weitgehend fertiggestellt

Chinas Weltraumstation „Tiangong“ ist nach dem erfolgreichen Andocken des dritten und letzten Moduls weitgehend fertiggestellt. Rund 13 Stunden nach seinem Start an Bord einer Rakete vom Typ „Langer Marsch 5B“ dockte das Labormodul am Dienstag (Pekinger Zeit) an der Raumstation (Video oben) an.