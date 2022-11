Nach Halloween-Exzess wieder Attacke auf Passanten

Am 1. November kurz vor 16 Uhr gingen Anrufe über Notruf betreffend Ausschreitungen am Taubenmarkt in Linz ein. Dutzende Polizeistreifen begaben sich in die Linzer Innenstadt. Erneut warfen Jugendliche Böller auf Passanten und flüchteten beim Eintreffen der Polizei.