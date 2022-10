Zwei Wiener hübschen die Gräber der Armen auf

Immer öfter wird Armut auch am Friedhof augenscheinlich. Denn das Sprichwort „Umsonst ist nur der Tod“ beinhaltet definitiv nicht das Begräbnis. Geliebten Menschen bleibt dann als letzte Ruhestätte nur ein Armengrab. Auch die beiden Wiener Oliver Gerstbauer und Beatrix Weingartner haben das im Freundeskreis beobachtet: „Vor zwei Jahren ist ein Freund durch einen Unfall ums Leben gekommen. Seine Familie konnte ihn nur in einem Armengrab am Zentralfriedhof beerdigen. Mittlerweile haben wir schon vier solche Fälle im Bekanntenkreis.“