„Sturm kann gegen jeden bestehen!“

In der engen MCH-Arena in Herning werden über 10.000 Fans erwartet - die natürlich interessiert sind, warum sich dänische Junioren so gut bei Sturm entwickeln können: „Beim FC Kopenhagen hat keiner erwartet, dass Rasmus Höjlund in Graz so durchstartet und so schnell nach Italien wechselt. Er ist mittlerweile echtes Thema für Dänemarks WM-Team. Und auch William Böving macht sich in Graz super. Bei ihrem Heimatverein haben sie sich täglich gegen Routiniers beweisen müssen, konnten nicht das Selbstvertrauen entwickeln wie in Graz, wo sie fixe Spielzeit erhalten und sich auch einmal ein schlechtes Spiel leisten können.“ Nachsatz: „Kopenhagen hat einen tollen Nachwuchs. Mich würde es nicht wundern, wenn Sturm auch die beiden talentierten Brüder von Höjlund irgendwann nach Graz holen würde.“