Norwegens Armee in erhöhter Alarmbereitschaft

Norwegen wird seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen. Die Maßnahme gelte ab Dienstag, kündigte Ministerpräsident Jonas Gahr Störe am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz in Oslo an. Er betonte zugleich, dass keine direkte Bedrohung durch Russland festgestellt worden sei.