3 Euro für Erdgas: Welcher Autofahrer zahlt das?

Erdgas, die gängigste Form ist CNG (Compressed Natural Gas), wird als Kraftstoff an der Tankstelle in Euro pro Kilogramm abgerechnet. Der Energiegehalt von einem Kilogramm CNG entspricht dem von ca. 1,5 Litern Super-95 bzw. dem von 1,3 Litern Diesel. Das Gas wird mit einem Druck von rund 200 bar in ins Auto eingebauten Druckbehältern mitgeführt und in Benzinmotoren verbrannt. Derzeit kann man in Österreich an rund 175 Stationen mit Erdgas tanken. Hat der Autofahrer teuer umgerüstet, kann er sich über Umweltschutz freuen, nicht aber über die (nicht nachvollziehbare) Preisexplosion.