Kate gewährt Einblick in neues Heim in Windsor

Am Wochenende hat sich Prinzessin Kate mit einer wichtigen Videobotschaft aus den Herbstferien zurückgemeldet. In dem Clip appelierte die Ehefrau von Prinz William an süchtige Menschen, sich nicht durch Scham von der Suche nach Hilfe abhalten zu lassen. Und dabei gewährte die 40-Jährige seltene Einblicke in das neue Zuhause ihrer Familie in Windsor.