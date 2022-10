Mindestens 32 Tote bei Brückeneinsturz in Indien

Beim Einsturz einer Hängebrücke im Westen des indischen Bundesstaates Gujarat sind am Sonntag Hunderte Menschen in den Machchhu-Fluss gestürzt. In ersten Meldungen ist von 32 Toten die Rede. Berichten zufolge war die Kabelbrücke erst vor fünf Tagen nach einer Renovierung wieder in Betrieb genommen worden.