Stadion-Kantineur: „So etwas noch nie erlebt!“

„Ich bin jetzt seit 25 Jahren im Stadion, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt“, ist Kurt Grössinger im „Krone“-Gespräch am Tag danach erschüttert. Das Kantinen-Urgestein erlebte hautnah mit, wie holländische Fußball-Chaoten nach dem Spiel am Donnerstag die Merkur Arena in ein Schlachtfeld verwandelten.