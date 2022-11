Kiteishvili schießt Sturm auch gegen Ried zum Sieg

Sturm vermeldete für das letzte Heimspiel des Jahres, gleichsam „Mitgliedertag“, eine volle Arena. Christian Ilzer sprach deshalb ungeachtet der Europacup-Aufgaben von einem „Highlight-Spiel“. Vier Neue in der Startformation, darunter Jantscher erstmals in dieser Liga-Saison, sollten frischen Schwung bringen. „Wenn wir hier so spielen, wie wir immer spielen, dann werden wir in zehn Auftritten neun Mal große Probleme kriegen“, stellte Rieds Trainer Christian Heinle im Vorfeld Spezielles in Aussicht. Personell überraschte er mit dem Verzicht auf Christoph Monschein zugunsten von Seifedin Chabbi. Der ehemalige Sturm-Angreifer sollte später zweimal unorthodox entscheidend mitwirken.