Messerattacke: Täter von Ex-Fußballer entwaffnet

Ein 46-jähriger Italiener, der am Donnerstagabend in einem Supermarkt in einem großen Einkaufszentrum in Assago bei Mailand mit Messerstichen einen Kassier getötet und weitere vier Personen verletzt hat, ist von Massimo Tarantin, einem ehemaligen Fußballer (u.a. Inter Mailand, Bologna), entwaffnet worden. Der psychisch gestörte Täter hatte ein Messer aus einem Regal des Supermarkts genommen und war willkürlich auf Kunden losgegangen.