Autsch! Salihamidzic-Sohn verspottet Lewandowski

Das frühzeitige Aus in der Champions League, dabei kein Tor in zwei Duellen mit dem FC Bayern München erzielt und letztens der verlorene „Clasico“ gegen Real Madrid - auch wenn er in 16 Spielen bereits 17 Tore erzielt hat, seine ersten Wochen als Spieler des FC Barcelona hätte sich Robert Lewandowski wohl anders vorgestellt! Freilich: Die Saison ist noch lange, doch Rückschläge bleiben Rückschläge - und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, das erledigt u.a. ein junger Mann mit Bayern-Nahbezug …