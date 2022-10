Rallye-Fahrer kracht gegen Baum: schwer verletzt

Der Geländeslalom des 1. Burgenländischen Motorsportvereins in Sieggraben sollte am Nationalfeiertag ein actiongeladenes Volksfest für Rallye- und Motorradfans werden. Motorrad- und Autofahrer traten in Bewerben an und stellten ihr Können im schwierigen Geländeparour unter Beweis – doch da geschah das Unglück. Aus vorerst unbekannter Ursache verlor ein Lenker die Kontrolle über seinen Wagen und krachte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum.