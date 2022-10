Blutige Messerattacken in Wien-Floridsdorf

Ein 23-Jähriger wurde nur 20 Minuten später in der Brünner Straße ebenfalls durch ein Messer verletzt. Er war mit drei ihm Unbekannten in Streit geraten, es kam zu einer Rauferei, nach der die Widersacher flüchteten. Der junge Mann ging zu seiner Freundin nach Hause und stellte erst dort fest, dass er am Oberschenkel eine Stichwunde hatte. Er rief die Einsatzkräfte und wurde von der Berufsrettung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ersuchte in beiden Fällen um Hinweise an jede Dienststelle.