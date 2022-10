Frauen wollen mehr Freizeit und Jobchancen

Mädchenzone und mehr technische Berufe

Schon bald sollen die ersten Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu zählt eine konsumfreie „Mädchenzone“ am Hebbelplatz in Favoriten. Bis Jahresende eröffnet außerdem auch ein komplett neues Frauenhaus (siehe Artikel links). Insgesamt stehen dann wienweit 225 Plätze für gewaltbetroffene Frauen zur Verfügung. Zudem solle auch der Frauenanteil in technischen Berufen weiter erhöht werden. Bis zum Jahr 2025 werden 300 zusätzliche Studienplätze an den Fachhochschulen für berufstätige Frauen finanziert.