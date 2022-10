Sophia Thomalla ärgert sich über Klima-Rotzgören

Gemälde berühmter Maler wurden beschmutzt. So warfen die Klima-Krieger Tomatensuppe auf ein Gemälde von Van Gogh oder beschmierten ein Bild von Monet mit Kartoffelpüree. In Wien kam es zuletzt sogar zu einem gewalttätigen Zwischenfall als Aktivisten sich auf die Autobahn klebten und Autofahrer an der Weiterfahrt hinderten.