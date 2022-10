„The Witcher“ Henry Cavill ist als Superman zurück

Cavill spielte den DC-Helden zum ersten Mal 2013 in „Man of Steel“. In „Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016) und „Justice League“ (2017) war er ebenfalls in der Rolle zu sehen. Bei allen drei Filmen führte Zack Snyder Regie. Auf Netflix feiert Cavill als Held der Serie „The Witcher“ Erfolge.