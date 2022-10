Rot-weiß-rote Kultur wird nun in Südkorea gefeiert

Schallenberg eröffnet Ausstellung

Ein Schwerpunkt der Reise werden kulturelle Ereignisse sein: Schallenberg eröffnet am Dienstag in Seoul eine Schau des Kunsthistorischen Museums, in der Meisterwerke aus Wien im National Museum gezeigt werden. Am Mittwoch folgt das Highlight aus oberösterreichischer Sicht: Das Bruckner Orchester unter Chefdirigent Markus Poschner spielt ein Konzert im Seoul Arts Center. Auch am Donnerstag gibt es einen Auftritt.