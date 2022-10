Felipe verlässt Tirol, Debatte über grüne Spitze

Neue Position außerhalb Tirols

Mit Jänner werde sie ihre neue Aufgabe in Angriff nehmen, kündigte die Landeshauptmannstellvertreterin an. Sie werde sich nicht - wie ursprünglich geplant - als Beraterin selbstständig machen, sondern eine operative Position einnehmen, und zwar in dem Bereich, für den sie bisher politisch verantwortlich war: Im Verkehrs- und Umweltbereich. Ob es sich bei ihrem künftigen Arbeitgeber um ein Unternehmen in Österreich oder um eines im Ausland handelt, wollte Felipe nicht verraten. Jedenfalls nicht in Tirol, mehr könne sie noch nicht sagen. „Aber bald“, erklärte die künftige Ex-Politikerin.