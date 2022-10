Poker um Tirol-Regierung: Grüne Kritik an die ÖVP

„Die bisherigen Sondierungsgespräche zeigen noch nicht den notwendigen Mut zum Umsteuern in Tirol, den wir Grüne verlangen. Die Tirolerinnen und Tiroler sollen wissen, an welchen umwelt- und sozialpolitischen Anliegen wir Grüne das feststellen“, hieß es in der Stellungnahme. Das grüne Spitzenduo meint damit Themen wie „Alternativenprüfung Kraftwerk Kaunertal, Gletscher- und Klimaschutz, Transit-Lösung am Fernpass und Stundenreduktion in der Pflege.“