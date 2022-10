„Betreiben an der FHV Spitzen-Forschung“

„Mir gefiel die Größe der Stadt und die Campus-Universität, also der zusammenhängende Hochschul-Komplex, daher war es von Beginn an mehr als ’nur’ studieren. Ich engagierte mich in Interessensvertretungen für die Studierenden, übte ohne Parteibindung hochschulpolitische Funktionen aus und wirkte später als Dozent in Bayreuth.“ Höhepunkt war sicherlich die Geschäftsführung des Zentrums für Energietechnik, ein Hotspot mit neun Professuren, den Markus von Beginn an mit aufgebaut hat.