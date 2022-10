Wien setzt sich nun gegenüber Tirol durch

Nun ist es also auch in Tirol so weit und in Absam stehen seit gestern die ersten Zelte für Flüchtlinge am Areal der Polizeischule. Zwölf Zelte für jeweils acht Personen, Bezug wahrscheinlich heute. Nachdem die Bundesbetreuungsagentur (BBU) Druck gemacht hat, dass die Bundesländer Kapazitäten für Flüchtlinge bereitstellen sollen – und das offenbar nicht passiert ist – haben sie also Ernst gemacht. Das Land Tirol in Person von noch-wenige-Tage-zuständiger LR Gabriele Fischer (Grüne) fühlt sich offenbar „überfahren“ und ist nicht glücklich, wie die „Tiroler Krone“ bereits Anfang der Woche berichtete. Das Land Tirol arbeite intensiv daran, weitere Unterkünfte zu organisieren und einzumelden. Wo diese aber sind und welche Unterkünfte man im Auge hat, kann nicht beantwortet werden. Spätestens seit Anfang August werden die wachsenden Flüchtlingszahlen medial thematisiert.