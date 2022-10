Flugzeug mit „McFit“-Millionär Schaller vermisst

„McFit“ und Loveparade

Schaller ist Gründer und Besitzer der McFit-Fitnesskette, von der es in ganz Europa 250 Studios gibt. Sein Vermögen wird auf 250 Millionen Euro geschätzt. 2010 geriet Schaller als Loveparade-Veranstalter in die Schlagzeilen, als 21 Menschen starben. Beim Prozess beschrieb er seine Rolle bei der Loveparade als eine eher repräsentative. Er habe Bürgermeister getroffen, auf Pressekonferenzen gesprochen und Interviews gegeben. In den leitenden Mitarbeiter habe er großes Vertrauen gehabt.