Hütte setzt auf Sonnenstrom und Rapsölheizung

Kaum Müll, obwohl viele bewirtet werden

Geheizt wird mit einem Blockheizkraftwerk, das mit Rapsöl betrieben wird. „Sogar unsere Gastronomie haben wir auf totale Umweltverträglichkeit ausgerichtet: Der Hüttenwirt kauft unverpacktes Gemüse und Obst in Kisten von Landwirten der Region, bei Getränken kaufen wir nur große Gebinde.“ Bei rund 250 Essen pro Tag, die in der Wandersaison an Wochenenden ausgegeben werden, fällt kaum Müll an. Dafür hat die Hütte nun das „Umweltgütesiegel“ erhalten.