So wehrte Geena Davis Jack Nicholsons Avancen ab

In „Dying of Politeness“ beschreibt die 66-Jährige, wie ihr der 20 Jahre ältere Nicholson nachgestellt hatte: „Er ist bei einem Dinner aufgetaucht, zu dem mich mein Agent zusammen mit Freundinnen aus der Model-Branche eingeladen hatte. Später hat mir mein Agent einen Zettel in die Hand gedrückt, auf dem stand: ‚Bitte ruf Jack Nicholson unter dieser Nummer an!‘“