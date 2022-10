Konkurs für Verein Bündnis Liste Burgenland

Über den Verein Bündnis Liste Burgenland (LBL) wurde am Donnerstag das Konkursverfahren am Landesgericht Eisenstadt eröffnet. Laut KSV1870 sind zwei Gläubiger mit Passiva in der Höhe von rund 180.000 Euro von der Insolvenz betroffen. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Christian Supper bestellt, Details konnte er gestern noch keine nennen.