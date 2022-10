Deutscher Buchpreis: Gewinner wird nun bedroht

Mit seinem außergewöhnlichen Roman „Blutbuch“, in dem es unter anderem um die Identitätsfindung der non-binären Erzählfigur geht, hat der Schweizer Autor Kim De l‘Horizon den heurigen Deutschen Buchpreis gewonnen. L‘Horizon, der als sein Geburtsjahr 2666 angibt, sorgte am Montag bei seiner Rede nach der Auszeichnung in Frankfurt am Main für viel Furore, als er sich aus Solidarität mit den Frauen im Iran die Haare abrasierte. Neben zahlreichen Glückwünschen erhält der Künstler seither auch Drohungen.