Frauen schnitten sich aus Protest Haare ab

Die Videos und Fotos von den Aktionen teilten sie im Internet. Unter ihnen war etwa die Schauspielerin Anahita Hemmati. Den Protesten schlossen sich auch Exil-Iraner und Iranerinnen in Österreich an. „Ihr Tod sollte weltweit scharf verurteilt werden, um weitere Gewalt gegen Frauen im Iran zu verhindern“, sagten etwa das Komitee zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran und die Medical Professionals for Human Rights in Iran Austria am Montag in einer Aussendung.