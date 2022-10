„Meine Ehefrau hat Hochverrat an mir begangen“

Der Angeklagte bekennt sich nicht schuldig, bestreitet den Tötungsvorsatz und will sich an die Stiche nicht erinnern. Der Ankläger: „Er erinnert sich nur an das, was er sicher nicht wollte.“ Der Vater von Zwillingen fühlte sich laut Anklage provoziert, weil seine Frau auf Instagram Kontakt zu einem anderen Mann hatte: „Sie sollte auf den Koran schwören, dass sie keinen Seitensprung macht.“