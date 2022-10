„Den Alltag einfach draußen vor der Tür lassen“

„Ich mache nie museales Theater, aber ich verstehe die Operette als Erlebniswelt, mit der ich verzaubern möchte und mit der das Publikum den Alltag vor der Türe lassen kann“, erklärt der Intendant des Lehár Festivals in Bad Ischl, Thomas Enzinger. Der Operetten-Spezialist inszeniert heuer erneut in Linz, dieses Mal „Gräfin Mariza“ von Kalman. Ein Stück, das in der brüchigen Zwischenkriegszeit spielt: „Damals ging die alte Zeit verloren, es formte sich eine neue Gesellschaft, der Adel büßte seinen Status ein, und viele Menschen waren auf der Sinnsuche. Die Inszenierung wird diese Realität mit intensiven Bilderwelten verbinden“, so Enzinger.