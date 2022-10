So flitzten die KAC-Cracks durch die neue Halle

Der Countdown läuft, die Wartezeit ist bald vorrüber! Nach sechs Test- und acht Ligaspielen auswärts tritt Eishockey-Rekordmeister KAC am Freitag erstmals in dieser Saison zuhause an, empfängt Linz. Nachdem der Innenumbau der „Heidi-Horten-Arena“ zu großen Teilen abgeschlossen ist, durften Thomas Koch und Co. am Mittwoch erstmals aufs Eis.