Linzer Öffi-Nutzer müssen im Winter nicht frieren

Temperatur in einer „Bandbreite“

Dank dem Einsatz der M2M (Machine to Machine)-Softwarelösung seien die Cityrunner mit reduziertem Energiebedarf unterwegs: „Eingespart wird bei der Brems- und Beschleunigungsenergie sowie beim Heizsystem“, erklärt Gillhofer. Eine manuelle Absenkung der Temperatur in den Fahrzeugen sei deshalb nicht nötig. „Die Softwaresteuerung richtet sich nach der Außentemperatur. Die Innentemperatur bewegt sich also innerhalb einer gewissen Bandbreite – die schauen wir uns jetzt noch genauer an.“