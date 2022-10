Drew Barrymore stellt klar: „Ich hasse Sex nicht!“

Als Barrymore sogar von Fans auf der Straße darauf angesprochen wurde, beschloss sie, sich in ihrem Blog öffentlich zu äußern: „Mit 48 denke ich über Intimität anders als früher. Weil meine Eltern keine guten Vorbilder waren, war ich schon in sehr jungen Jahren mit anderen intim. Ich suchte damit nach Bestätigung, nach Freundschaft, Spaß, Hedonismus und Abenteuer. Ich kann das heute nicht mehr rückgängig machen und sehe es im Nachhinein so, dass ich ein sehr erfülltes Leben in dieser Hinsicht hatte.“