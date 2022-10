Politiker im Bild: Kaum Zuseher, hohe Kosten

Wenig Zuseher, hohe Kosten: So begründet die regierende SPÖ in Bruck an der Mur derzeit, dass die Video-Übertragungen aus dem Gemeinderat eingestellt werden. Währenddessen machen immer mehr Kommunen die Sitzungen digital verfügbar. Graz, Bad Radkersburg, Gleisdorf, Trofaiach, Liezen, Mürzzuschlag und Hart bei Graz sind einige Städte, die sich dafür entschieden haben.