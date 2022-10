Schlepper muss für 16 Monate hinter Gittern

„Ich war dumm und habe mich verführen lassen“

Der gebürtige Ukrainer Ivan L. war mit seinen Eltern als Teenager im Alter von 15 Jahren nach Tschechien ausgewandert und hatte sich dort eine Existenz aufgebaut. Er arbeitete hart und verdiente umgerechnet 2700 Euro im Monat. In einem seiner Jobs sprach ihn ein Mann aus Aserbaidschan an, ob er nicht zehn Menschen nach Österreich bringen könne. „Ich ließ mich verführen, hätte 300 Euro pro Person gekriegt“, so Ivan L. beim Prozess. Weil sein Auto nicht groß genug war, heuerte er zwei Freunde zur Unterstützung an - den Lohn wollte man sich teilen.