Österreich als Vorbild für Deutschland

Hohe Zufriedenheit bei Steuererklärung

Als häufig genutzte Kernleistung der Verwaltung wurde die elektronische Abwicklung der Einkommensteuererklärung identifiziert: 87 Prozent sind in Österreich damit zufrieden, in der Schweiz sind es sogar 91 Prozent und in Deutschland 80 Prozent. Eine weitere Kernleistung ist die Wohnsitzummeldung: Hier waren in Österreich 88 Prozent mit dem Online-Angebot der Verwaltung zufrieden, ex aequo die Schweiz und 75 Prozent in Deutschland.