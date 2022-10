Barisic im Interview: „Müssen in Köpfe reinkommen“

Sie springen nebst Ihrem Job als Sportdirektor nun als Trainer ein - wo setzen Sie an?

Ich will nicht ins fußballerische Detail gehen. Wichtig ist, die Köpfe der Spieler freizubekommen. Es wird bis zum Cup-Spiel in Wattens einige Gespräche geben, mit dem Team und einzeln. Wir müssen in die Köpfe der Spieler reinkommen, sie von eventuellen Lasten befreien. Damit sie befreit aufspielen können, sich gegenseitig vertrauen und wieder Spaß am Fußball haben.